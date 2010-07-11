Фінал ЧС-2010 може зібрати рекордну телеаудиторію

Фінальний матч чемпіонату світу-2010 між збірними Голландії та Іспанії може зібрати рекордну телеаудиторію по всьому світу. ФІФА погодила угоди, які дозволять глядачам всіх країн планети подивитися вирішальний поєдинок мундіалю.

В Іспанії та Голландії дев’ять з десяти жителів готуються стежити за перипетіями зустрічі по телевізору.

Нагадаємо, рекорд телеаудиторії на даний момент належить церемонії відкриття Олімпійських ігор-2008 в Пекіні, її подивилися 600 мільйонів людей.

"Ми розраховуємо, що фінал чемпіонату світу-2010 перевершить вирішальний поєдинок світового форуму-2006", - говорить голова телевізійного відділу ФІФА Ніклас Еріксон. - Очікується, що аудиторія складе близько 700 мільйонів чоловік в світі".

Нагадаємо, фінальний матч ЧС-2010 між збірними Голландії та Іспанії відбудеться сьогодні, о 21.30 за київським часом. Пряма трансляція зустрічі - на каналі ICTV.

Gazeta.ua