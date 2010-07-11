Президент Російського футбольного союзу (РФС) Сергій Фурсенко заявив, що в 2012 році російський футбол перейде на календар «осінь-весна». За словами глави РФС, чемпіонат прем`єр-ліги складатиметься не з двох, а з трьох кіл. А чемпіон країни визначиться не в листопаді 2011 року, а в травні 2012 року. Фурсенко також відзначив, що в період проведення першості світу і Європи перерва в чемпіонаті Росії складе півтора місяці, а в непарний рік – місяць. Остаточно рішення про перехід на новий календар ухвалюватиметься на наступному Виконкомі РФС.

Газета.ру