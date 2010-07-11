Ван дер Варт запідозрив, що в трусах у Снейдера - золота вувузела

Півзахисник збірної Голландії з футболу Рафаель ван дер Варт запідозрив, що в трусах у його партнера по команді Веслі Снейдера є золота вувузела. Ван дер Варт заявив жартома, що тільки так він може пояснити неймовірну гру Снейдера на чемпіонаті світу в ПАР, пише британське видання The Sun.

Голланець відзначив, що майже після кожного удару Снейдера м`яч потрапляє у ворота суперника, проскочивши між ніг одного-двух гравців або зачепивши голову кого-небудь ыз суперників. "Підозрюю, що у нього в трусах золота вувузела", - сказав ван дер Варт, не уточнивши, яку він бачить зв`язок між хорошою грою Снейдера і наявністю у нього в трусах південноафриканською дудки.

Півзахисник додав, що якщо в 2010 році Снейдер виграє всі індивідуальні трофеї, то це буде справедливо. Ван дер Варт відзначив, що його партнера можуть визнати найкращим футболістом року, найкращим гравцем чемпіонату світу, а також він може стати найкращим бомбардиром ЧС-2010.

У 2010 році Снейдер, який виступає за міланський "Інтер", вже виграв чемпіонат і Кубок Італії, а також Лігу чемпіонів. На чемпіонаті світу він забив п`ять голів і перед фіналом з Іспанією ділить звання кращого бомбардира турніру з іспанцем Давидом Вільєю, німцем Томасом Мюллером і уругвайцем Дієго Форланом. Крім того, Снейдер потрапив у десятку претендентів на звання найкращого гравця ЧС-2010.

Лента.ру