Сьогодні визначиться володар найпрестижнішого трофея світу

Сьогодні в головному матчі першості планети в Йоханнесбурзі на стадіоні Soccer City, який вміщує 84,5 тисячі глядачів, зійдуться інтереси футболістів Іспанії та Нідерландів, які змагатимуться за найпрестижніший трофей світу.

Як повідомляє NEWSru, це перший випадок в історії, коли дві команди зі Старого світу гратимуть у фіналі світової першості, що проходить за межами Європи.

До турніру в ПАР найуспішнішими для збірної Нідерландів стали чемпіонати світу 1974 і 1978 років, коли "помаранчеві" також доходили до фіналу, проте в обох матчах за золоті медалі голландці зазнали фіаско.

Збірна Нідерландів залишається єдиною командою на ЧС-2010, яка виграла всі свої матчі. На груповій стадії турніру голландці перемогли команди Данії, Японії та Камеруну, в яких голкіпер Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ і захисники, які йому допомагали пропустили всього один м`яч.

Для іспанців участь у мундіалі є вже 13-ю за рахунком. Кращим результатом іспанців до першості в ПАР було четверте місце на ЧС-1950.

Бронзовим призером Чемпіонату світу з футболу-2010 стала команда Німеччини.