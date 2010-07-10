ЧС-2010: Є БРОНЗА

Закінчився матч за третє місце Чемпіонату світу з футболу

Уругвай - НІМЕЧЧИНА 2:3 (Кавані 28, Форлан 51 - Мюллер 19, Янсен 56, Хедіра 82)

Завтра о цій самій порі закінчиться (або перейде в овертайм) матч за головну нагороду Чемпіонату між командами Іспанії і Нідерландів.

Два кращі бомбардири ЧС: Давід Вілья (Іспанія) і Веслі Снайдер (Нідерланди), які забили поки що по п`ять голів, - завтра зможуть закріпити успіх і відірватися від учасників сьогоднішнього матчу, котрі наздогнали їх: Томаса Мюллера із збірної Німеччини і уругвайця Дієго Форлана.