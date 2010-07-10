Результати 1-го туру Чемпіонату України з футболу

Ворскла - лідер за забитими м`ячами

Сьогоднішніми матчами завершується перший тур Чемпіонату України з футболу Волинь - Ворскла 0:4 (Сачко 6, 40, Янузі 31, Єсін 84) Таврія - Металіст 0:1 (Олійник 19) Дніпро – Карпати 1:0 (Чеберячко 85) Шахтар – Кривбас 2:0 (Ракицький 32, Вілліан 87). Нагадаємо, що вчора три з чотирьох ігор закінчилися внічию. Зоря - ПФК Севастополь 0:0 Іллічівець - Металург Д 1:1 (Тищенко 56 - Мгуні 37) Оболонь - Динамо 2:2 (Мандзюк 59, 90+2 - Шевченко 37, Ярмоленко 38) Арсенал - Металург З 1:0 (Бартулович 25)

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