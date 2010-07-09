Восьминіг Пауль назвав чемпіона світу з футболу

Восьминіг Пауль, який зажив слави завдяки успішним прогнозам результатів матчів Чемпіонату світу з футболу 2010 року, дав свій прогноз на фінальну гру, в якій зустрінуться збірні Голландії та Іспанії, повідомляє Лента.ру. Пауль передрік перемогу збірній Іспанії. Прогноз восьминога в прямому ефірі транслювався на сайті іспанської телекомпанії RTVE.

Пауль, який мешкає в океанаріумі німецького міста Оберхаузен, робить свої прогнози, вибираючи одну з двох черепашок, які знаходяться в пластикових контейнерах. На контейнери нанесено прапори країн, збірні яких беруть участь у матчі.

Досі молюск давав прогнози тільки на матчі за участю збірної Німеччини. Восьминіг успішно передбачив результати шести зустрічей: перемоги німців над Австралією, Ганою, Англією і Аргентиною, а також поразки від Сербії і Іспанії.

9 липня Пауль дав одразу два прогнози - перед тим, як провістити результат фінального поєдинку, восьминіг дав свій прогноз на результат матчу за третє місце, в якому зустрінуться збірні Німеччини і Уругваю. У цій зустрічі Пауль передбачив перемогу німецької команди.