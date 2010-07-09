Розпочався чемпіонат України з футболу
22:00, 09 липня 2010Спорт
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Лідирує Арсенал
Чотирма матчами 1-го туру розпочався Чемпіонат України з футболу
Зоря - ПФК Севастополь 0:0
Арсенал - Металург З 1:0 (Бартулович 25)
Іллічівець - Металург Д 1:1 (Тищенко 56 - Мгуні 37)
Оболонь - Динамо 2:2 (Мандзюк 59, 90+2 - Шевченко 37, Ярмоленко 38)
Завтра тур продовжать матчі
Волинь - Ворскла
Таврія - Металіст
Дніпро - Карпати
Шахтар - Кривбас
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