Розпочався чемпіонат України з футболу

Лідирує Арсенал

Чотирма матчами 1-го туру розпочався Чемпіонат України з футболу Зоря - ПФК Севастополь 0:0 Арсенал - Металург З 1:0 (Бартулович 25) Іллічівець - Металург Д 1:1 (Тищенко 56 - Мгуні 37) Оболонь - Динамо 2:2 (Мандзюк 59, 90+2 - Шевченко 37, Ярмоленко 38) Завтра тур продовжать матчі Волинь - Ворскла Таврія - Металіст Дніпро - Карпати Шахтар - Кривбас

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