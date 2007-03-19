Екстрена прес-конференція щодо подальшої долі ФК ”Карпати”

Сьогодні, о 12:30 в прес-центрі УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) відбудеться екстрена прес-конференція за участю генерального директора ФК „Карпати” Олександра ЄФРЕМОВА, спортивного директора клубу Юрія ДЯЧУКА-СТАВИЦЬКОГО та головного тренера команди Олександра ІЩЕНКА. Тема прес-конференції – подальша доля ФК „Карпати” в чемпіонаті України з футболу.

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