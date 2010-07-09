Сьогодні стартує новий сезон Чемпіонату України з футболу

Розклад трансляцій

Сьогодні стартує 1 тур Чемпіонату України з футболу сезону 2010/2011. Розклад трансляцій 09.06. 2010. "Зоря" - "Севастополь". Телеканал Футбол. 16:00. 09.06. 2010. "Арсенал" - "Металург" (З). Телеканал Кіно. 17:30. 09.06. 2010. "Іллічівець" - "Металург" (Д). Телеканал УТ-1, Футбол. 18:00. 09.06. 2010. "Оболонь" - "Динамо". Телеканалу Футбол. 20:00. 10.06.2010. "Волинь" - "Ворскла". Телеканал Футбол. 14:30. 10.06.2010. "Таврія" - "Металіст". Телеканал УТ-1, Футбол. 16:30. 10.06.2010. "Дніпро" - "Карпати". Телеканал 1+1. 17:30. 10.06.2010. "Шахтар" - "Кривбас". Телеканал Футбол. 19:00.

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