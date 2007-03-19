Вейн Руні оголосив про одруження (17 фото)

Футболіст англійського клубу "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Вейн Руні оголосив про своє майбутнє одруження, пише британська "Санді Таймс".

За даними видання, одруження Руні та його подруги Колін Маклафлін відбудеться влітку 2008 року після закінчення Чемпіонату Європи з футболу.

Минулого тижня пара уклала угоду на ексклюзивне висвітлення свого весілля з популярним журналом про життя зірок Hello!, який заплатить за цей привілей 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

"Це найбільша сума, яку журнал будь-коли платив за ексклюзивний доступ до весілля зірки", - зазначає "Санді Таймс".

Це більше, ніж Hello! платив Девіду Бекхему та його дружині Вікторії або Кетрін Зеті-Джонс і Майклові Дугласу. Зовсім нещодавно журнал "відстібнув" 1 мільйон фунтів за висвітлення весілля актриси Ліз Херлі у Великобританії та Індії. За даними газети, Вейн Руні був вельми вражений тим, як була організована система безпеки та захисту від папарацці на весіллі Херлі.

Угода Руні та Маклафлін з Hello! також охоплює висвітлення святкування повноліття дівчини наприкінці березня цього року.

Колін не на жарт занепокоєна суцільним прагненням юних англійок вийти заміж за Вейна. «Після чемпіонату світу почалося якесь божевілля. На телебаченні раз по раз стартують шоу, де дівчата виборюють право окрутити футболіста. Мені все це дуже не подобається. Не думаю, що людину, з якою будеш щаслива, можна знайти таким чином», – написала вона в своїй колонці в журналі Closer. Циніки можуть відповісти, мовляв, Колін просто боїться, що якась проноза забере її нареченого, але Маклафлін стверджує, що не боїться за долю своїх відносин з Руні.

«Нам з Вейном цікаво не тільки в ліжку. Руні із задоволенням читає мою книгу «Ласкаво прошу до мого світу». У готелях під час виїздів «Манчестер Юнайтед» коханий проводить час тільки з нею», – запевняє Колін.

21-річний Вейн Руні – один з найвищеоплачуваних футболістів Англії. За контракт з "Манчестер Юнайтед" він одержує 100 тисяч фунтів на тиждень, також маючи дохід від десятирічного контракту з виробником спортивного одягу Nike (5 мільйонів фунтів) і від реклами спеціальної версії напою Coca-Cola без кофеїну.

20-річна Колін Маклафлін також має нічогенький посаг - торік вона підписала контракт на 400 тисяч фунтів на написання книги "Ласкаво прошу до мого світу", де розповідає про свій життєвий шлях від школярки до фотомоделі та фахівця з моди.

Руні і Маклафлін знайомі ще зі шкільних років і заручилися 2003 року.

РІА "Новости"

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