Закінчився 30-й тур англійської прем`єр-ліги

Астон Вілла і Ліверпуль не відкрили рахунок. 0:0

Чарльтон забив два голи Ньюкаслу (Чжен Чжі 53, Томас 88), зберігши свої ворота. 2:0.

Евертон не дозволив Арсеналові забити, а сам, хоч і на 91-й хвилині, але забив і виграв (Джонсон, 90 (+1)). 1:0.

Тепер у Манчестера 75 очок, Челсі - 69, Арсенала - 55, Ліверпуля - 54. Болтон, Евертон, Тоттенхем і Рідинг утворили щільну групу (відповідно 47, 46, 45 і 44 очки).