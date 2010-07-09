Призначено арбітрів на фінальну частину ЧС-2010

Судити фінальну зустріч Чемпіонату світу з футболу в ПАР між збірними Іспанії і Нідерландів буде 38-річний англієць Говард Вебб, повідомляє офіційний сайт FIFA.

Вебб, якого вважають одним з кращих рефері світу, відпрацює на першості свою четверту зустріч. За три попередні матчі показав 17 жовтих карток і жодної червоної, а також не призначав пенальті.

Англійський арбітр судив матч за участю фіналіста чемпіонату - збірної Іспанії. Зустріч іспанців з командою Швейцарії закінчилася їх поразкою з рахунком 0:1, а Вебб відзначився кількома спірними, але не критичними для перебігу матчу рішеннями. Інші свої матчі він відпрацював без нарікань.

Також став відомий арбітр на матчі за третє місце між збірними Уругваю і Німеччини. Ним став рефері з Мексики Беніто Арчундіа. За два проведених на першості в ПАР матчі він показав сім жовтих карток, причому всі - в одному періоді одного матчу. Зустрічі за участю претендентів на бронзу він не судив.

Тим часом італійські ЗМІ повідомили, що арбітр Роберто Розетті заявив про дострокове завершення суддівської кар`єри. Гол з офсайда, який забив аргентинець Карлос Тевес у ворота мексиканців в 1/8 фіналу ЧМ-2010, за словами Розетті, не вплинув на його рішення. Після тієї помилки італійський рефері був усунений від подальшої роботи на турнірі в ПАР. 42-річний Розетті, якому вік дозволяв працювати на чемпіонаті Європи-2012 (обмеження ФІФА становить 45 років), посяде місце голови суддівського комітету в другому за силою дивізіоні чемпіонату Італії - серії В.