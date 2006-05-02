Український боксер захистив титул інтерконтинентального чемпіона

Український боксер Андрій КОТЕЛЬНИК у Штутгарті захистив титул інтерконтинентального чемпіона.

Львів’янин А.КОТЕЛЬНИК, який виступає у першій напівсередній вазі, здолав венесуельця Річарда РЕЙНУ. Бій тривав усі 12 раундів, після чого судді одностайно віддали перевагу українському боксеру. Рахунок за очками – 120:108, 120:108 і 118:112.

Таким чином, А.КОТЕЛЬНИК успішно захистив свої титули Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA, а також чемпіона “Азія Пасіфік” за версією WBO.

Вже цього тижня WBO має оголосити час і місце проведення поєдинку за звання чемпіона світу у суперлегкій вазі, передає ICTV.

Крім того, харків’янин Олексій МАЗИКІН у Штутгарті також за очками взяв гору над вірменським боксером Суреном КАЛАЧЯНОМ.

Відповідно, цей поєдинок тривав впродовж відведених йому 6-ти раундів, і проходив він у суперважкій категорії, інформує champion.com.ua.