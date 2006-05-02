Визначиться переможець Кубка України з футболу. Фінал у НСК ”Олімпійський”

Перший в нинішньому сезоні трофей виборюватимуть столичне “Динамо” і запорізький “Металург”. Кияни вже 7 разів ставали володарями Кубка. Натомість, команда із Запоріжжя дебютує в матчі такого рівня. Поєдинок у Національному спортивному комплексі “Олімпійський” вдруге в історії українського футболу судитиме іноземний арбітр, португалець Лусіліо Батішта.

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