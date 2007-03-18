Кубок Дерюгіної – 2007 виборола українська гімнастка (фоторепортаж)
17:13, 18 березня 2007Спорт
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Срібло і бронза поїдуть до Росії
Українська гімнастка Ганна Бессонова посіла перше місце в кубку імені Альбіни Дерюгіної, засновниці української школи художньої гімнастики, який проходив в Києві. Срібло і бронзу отримали російські гімнастки Ольга Капранова і Євгенія Канаєва.
|Виступ переможниці кубка Дерюгіної - 2007 Ганни Бессонової (Україна)
|Ольга Капранова (Росія) посіла 2-ге місце
|Виступ Євгенії Канаєвої (Росія) - бронзового призера кубку Дерюгіної
Виконком Міжнародної федерації гімнастики, визнаючи заслуги украиснких гімнасток, ухвалив рішення надати право проведення Кубка світу з художньої гімнастики в березні 2007 року Федерації гімнастики України. Це відбулося вперше за роки незалежності нашої країни.
Фото Олександра Синиці / УНІАН
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