Кубок Дерюгіної – 2007 виборола українська гімнастка (фоторепортаж)

Українська гімнастка Ганна Бессонова посіла перше місце в кубку імені Альбіни Дерюгіної, засновниці української школи художньої гімнастики, який проходив в Києві. Срібло і бронзу отримали російські гімнастки Ольга Капранова і Євгенія Канаєва.

Нагадаємо, що турнір, який проходить у рік 75-річчя легендарного тренера, Героя України Альбіни Миколаївни Дерюгіної, – вже 15-й в історії України, і перший, який одержав статус Кубка світу.

Виконком Міжнародної федерації гімнастики, визнаючи заслуги украиснких гімнасток, ухвалив рішення надати право проведення Кубка світу з художньої гімнастики в березні 2007 року Федерації гімнастики України. Це відбулося вперше за роки незалежності нашої країни.

Фото Олександра Синиці / УНІАН