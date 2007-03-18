Кубок Дерюгіної – 2007 виборола українська гімнастка (фоторепортаж)

17:13, 18 березня 2007
Спорт
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Срібло і бронза поїдуть до Росії

Українська гімнастка Ганна Бессонова посіла перше місце в кубку імені Альбіни Дерюгіної, засновниці української школи художньої гімнастики, який проходив в Києві. Срібло і бронзу отримали російські гімнастки Ольга Капранова і Євгенія Канаєва.

Виступ переможниці кубка Дерюгіної - 2007 Ганни Бессонової (Україна)
Ольга Капранова (Росія) посіла 2-ге місце
Виступ Євгенії Канаєвої (Росія) - бронзового призера кубку Дерюгіної
Нагадаємо, що турнір, який проходить у рік 75-річчя легендарного тренера, Героя України Альбіни Миколаївни Дерюгіної, – вже 15-й в історії України, і перший, який одержав статус Кубка світу.

Виконком Міжнародної федерації гімнастики, визнаючи заслуги украиснких гімнасток, ухвалив рішення надати право проведення Кубка світу з художньої гімнастики в березні 2007 року Федерації гімнастики України. Це відбулося вперше за роки незалежності нашої країни.

Фото Олександра Синиці / УНІАН

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