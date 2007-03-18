Київське «Динамо» нарешті порадувало своїх уболівальників

Київське «Динамо», врешті-решт, зіграло так, як чекали уболівальники - красиво і результативно. І хоча відбулося це у поєдинку проти не сильної команди чемпіонату - луганської «Зорі» - голи були трудовими і вистражданими, повідомляє ICTV.

Максим Шацких, перш ніж відкрити рахунок після філігранної передачі Реброва, не використав виходу віч-на-віч на ворота Никітіна, а потім те ж саме повторив Кореа. Не пощастило дивом після подачі кутового Мандзюку, а після штрафного удару -Реброву.

І лише у другому таймі, коли до єдиного точного удару Шацких свій гол додав, тільки но вийшовши на заміну, Мільовський - результат гри став зрозумілим. Ребров головою доповнив зусилля партнерів, а останню крапку в матчі поставив Гіоане, який майже два роки поза футболом перемагав свою недугу - 4:0.

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