ЧС-2010: Іспанія виходить до фіналу

Закінчився другий півфінальний матч на Чемпіонаті світу з футболу

Німеччина – Іспанія 0:1 (Пуйоль 73)

Нагадаємо, що вчора в першому півфіналі грали:

Уругвай - Нідерланди 2:3 (Форлан 41, Перейра 90+1 - ван Бронкхорст 18, Снейдер 30, Роббен 73).

Таким чином у фіналі 11 липня на стадіоні “Соккер-Сіті” в Йоганнесбурзі зустрінуться збірні Нідерландів і Іспанії.

За третє місце гратимуть 10 липня на стадіоні “Нельсон Мандела бей” (Порт-Елізабет) Уругвай і Німеччина.