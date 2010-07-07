ЧС-2010: Іспанія виходить до фіналу
23:18, 07 липня 2010Спорт
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... а Німеччина – на Уругвай
Закінчився другий півфінальний матч на Чемпіонаті світу з футболу
Німеччина – Іспанія 0:1 (Пуйоль 73)
Нагадаємо, що вчора в першому півфіналі грали:
Уругвай - Нідерланди 2:3 (Форлан 41, Перейра 90+1 - ван Бронкхорст 18, Снейдер 30, Роббен 73).
Таким чином у фіналі 11 липня на стадіоні “Соккер-Сіті” в Йоганнесбурзі зустрінуться збірні Нідерландів і Іспанії.
За третє місце гратимуть 10 липня на стадіоні “Нельсон Мандела бей” (Порт-Елізабет) Уругвай і Німеччина.
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