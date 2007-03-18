Пілот Ferrari виграв Формулу-1 нового сезону

Пілот команди Ferrari Кимі Ракконен виграв першу гонку в новому сезоні чемпіонату “Формули-1” Гран-прі Австралії. Торішній чемпіон світу Фернандо Алонсо фінішував другим, а його партнер по команді McLaren Люїс Гамільтон став третім.

Через заміну мотора партнер Райкконена по команді Ferrari Феліпе Маса був вимушений стартувати з останньої позиції. Проте, бразилець зміг обігнати більшість пілотів і зайняв шосте місце.

Дуже добре виступили пілоти BMW Sauber. Нік Хайдфельд приїхав до фінішу четвертим. Його партнер по команді – польський гонщик Роберт Кубіца – також їхав в групі лідерів, проте за 19 кругів до фінішу він зійшов з траси через проблеми з коробкою передач.

Команда Renault, яка минулого року стала переможцем в кубку конструкторів, в дебютній гонці нового сезону виступила не дуже успішно. У очковій зоні фінішував тільки Джанкарло Фізікелла, а його молодий напарник Хейккі Ковалайнен став лише десятим.

Результати Гран-прі Австралії

1. Кимі Райкконен, Ferrari

2. Фернандо Алонсо, McLaren +7.2 секунди

3. Люіс Гамільтон, McLaren +18.6 секунди

4. Нік Хайдфельд, BMW Sauber +38.8 секунди

5. Джанкарло Фізікелла, Renault +1,06.5 секунди

6. Феліпе Маса, Ferrari + 1,06.8 секунди

7. Ніко Росберг, Williams +1 круг

8. Ральф Шумахер, Toyota +1 круг

9. Ярно Труллі, Toyota +1 круг

10. Хейккі Ковалайнен, Renault +1 круг

11. Рубенс Баррікелло, Honda +1 круг

12. Такумо Сато, Super Aguri-Honda +1 круг

13. Марк Уеббер, Red Bull +1 круг

14. Вітантоніо Ліуцци, Toro Rosso +1 круг

15. Дженсон Баттон, Honda +1 круг

16. Ентоні Девідсон, Super Aguri +2 круга

17. Адріан Сутіл, Spyker +2 круга

зійшов Олександр Вурц, Williams +9 кругів

зійшов Девід Култхард, Red Bull +9 кругів

зійшов Роберт Кубіца, BMW Sauber +19 кругів

зійшов Скотт Снід, Toro Rosso +29 кругів

зійшов Крістіан Альберс, Spyker +47 кругів

Чемпіонат пілотів

1. Кимі Райкконен, Ferrari 10

2. Фернандо Алонсо, McLaren 8

3. Люіс Гамільтон, McLeran 6

4. Нік Хайдфельд, BMW Sauber 5

5. Джанкарло Фізікелла, Renault 4

6. Феліпе Маса 3

7. Ніко Росберг, Williams 2

8. Ральф Шумахер, Toyota 1

Кубок Конструкторів

1. McLaren 14

2. Ferrari 13

3. BMW Sauber 5

4. Renault 4

5. Williams 2

6. Toyota 1

Лента.ру