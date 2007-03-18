Пілот Ferrari виграв Формулу-1 нового сезону
Результати усіх учасників
Пілот команди Ferrari Кимі Ракконен виграв першу гонку в новому сезоні чемпіонату “Формули-1” Гран-прі Австралії. Торішній чемпіон світу Фернандо Алонсо фінішував другим, а його партнер по команді McLaren Люїс Гамільтон став третім.
Через заміну мотора партнер Райкконена по команді Ferrari Феліпе Маса був вимушений стартувати з останньої позиції. Проте, бразилець зміг обігнати більшість пілотів і зайняв шосте місце.
Дуже добре виступили пілоти BMW Sauber. Нік Хайдфельд приїхав до фінішу четвертим. Його партнер по команді – польський гонщик Роберт Кубіца – також їхав в групі лідерів, проте за 19 кругів до фінішу він зійшов з траси через проблеми з коробкою передач.
Команда Renault, яка минулого року стала переможцем в кубку конструкторів, в дебютній гонці нового сезону виступила не дуже успішно. У очковій зоні фінішував тільки Джанкарло Фізікелла, а його молодий напарник Хейккі Ковалайнен став лише десятим.
Результати Гран-прі Австралії
1. Кимі Райкконен, Ferrari
2. Фернандо Алонсо, McLaren +7.2 секунди
3. Люіс Гамільтон, McLaren +18.6 секунди
4. Нік Хайдфельд, BMW Sauber +38.8 секунди
5. Джанкарло Фізікелла, Renault +1,06.5 секунди
6. Феліпе Маса, Ferrari + 1,06.8 секунди
7. Ніко Росберг, Williams +1 круг
8. Ральф Шумахер, Toyota +1 круг
9. Ярно Труллі, Toyota +1 круг
10. Хейккі Ковалайнен, Renault +1 круг
11. Рубенс Баррікелло, Honda +1 круг
12. Такумо Сато, Super Aguri-Honda +1 круг
13. Марк Уеббер, Red Bull +1 круг
14. Вітантоніо Ліуцци, Toro Rosso +1 круг
15. Дженсон Баттон, Honda +1 круг
16. Ентоні Девідсон, Super Aguri +2 круга
17. Адріан Сутіл, Spyker +2 круга
зійшов Олександр Вурц, Williams +9 кругів
зійшов Девід Култхард, Red Bull +9 кругів
зійшов Роберт Кубіца, BMW Sauber +19 кругів
зійшов Скотт Снід, Toro Rosso +29 кругів
зійшов Крістіан Альберс, Spyker +47 кругів
Чемпіонат пілотів
1. Кимі Райкконен, Ferrari 10
2. Фернандо Алонсо, McLaren 8
3. Люіс Гамільтон, McLeran 6
4. Нік Хайдфельд, BMW Sauber 5
5. Джанкарло Фізікелла, Renault 4
6. Феліпе Маса 3
7. Ніко Росберг, Williams 2
8. Ральф Шумахер, Toyota 1
Кубок Конструкторів
1. McLaren 14
2. Ferrari 13
3. BMW Sauber 5
4. Renault 4
5. Williams 2
6. Toyota 1