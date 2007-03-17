Шевченко забив, Челсі виграв

З рахунком 3:0 Челсі обіграв Шеффілд у 30-му турі англійської прем`єр-ліги.

Атаку Челсі на 4-й хвилині почав Карвалью, зігравши на випередження, пройшовши з м`ячем через половину поля і видавши точний пас на Шевченка. Андрій ударив в дальню дев`ятку.

На 17-й хвилині Райт-Філіпс віддав м`яч на Шевченка до штрафної, той вів боротьбу із захисником, перешкодив останньому вибити м`яч, і той прийшов прямо на ногу Калу, який легко добив його в порожні ворота. А сам Шева близько хвилини лежав на газоні з пошкодженням у боротьбі.

На 58-й хвилині Роббен заробив штрафний на лівому фланзі, Райт-Філіпс закрутив м`яч до воротарської, де всіх випередив Баллак і головою відправив м`яч до воріт.

На 65-й хвилині на заміну Шевченкові вийшов Дрогба.

В інших матчах туру: Манчестер виграв у Болтона 4:1 (Парк 14, 25, Руні 17, 74 - Спід 87), Тоттенем - у Вотфорда 3:1 (Дженас 41, Робінсон 63, Галі 85 - Хендерсон, 89), Міддлсбро програв Мен Сіті 0:2 (Дістен 61, Мпенза, 74), в матчах Рідінг - Портсмут, Віган - Фулхем рахунок залишився невідкритий. Вест Хем вирвав перемогу у Блекберна, котрий відкрив рахунок - 2:1 (Самба 47 - Тевес 71, Замора 75).

Цікаво, що в матчі Тоттенхема з Вотфордом один гол забив воротар Пол Робінсон, подавши штрафний зі своєї половини поля так, що м`яч залетів за спину його колезі з Вотфорда.