Сьогодні визначиться другий фіналіст ЧС-2010

Триразовий чемпіон світу з футболу – збірна Німеччини в середу 7 липня зустрінеться в Дурбані, ПАР, зі збірною Іспанії за право стати суперником команди Нідерландів у фіналі футбольної першості.

Команда Німеччини сподівається поставити рекорд і вийти у фінал чемпіонату світу у восьмий раз. Останнього разу їй це вдавалося в 2002 році. Перемога іспанської збірної дозволить їй вперше виступати у фіналі.

Фінальний матч чемпіонату світу відбудеться в неділю на стадіоні «Футбольне місто» (Soccer City) в Йоханнесбурзі.

Збірна Нідерландів вийшла у фінал, обігравши у вівторок команду Уругваю з рахунком 3-2. Веслі Снейдер і Ар’єн Роббен з різницею в три хвилини забили два голи в другій половині матчу і забезпечили перемогу голландській команді.

Для Нідерландів це перший вихід у фінал з 1978 року. Поки голландська збірна жодного разу не ставала чемпіоном світу.

Голос Америки