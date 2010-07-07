Газзаєв націлився виграти з «Динамо» Лігу чемпіонів

Головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв на прес-конференції, присвяченій новому сезону, розповів про підготовку команди та амбіційні плани на майбутнє, а також представив нових гравців клубу.

Про збори:

"Ми провели дуже важкий збір. Важкий з точки зору часу, адже ми дали можливість відпочити гравцям, які були задіяні у своїх національних збірних. Головною проблемою стало те, що Олег Гусєв та Горан Попов не змогли до кінця провести збір із командою. Попов отримав невелику травму, але вже за 8 днів приєднається до команди.

Про травми:

"Євген Хачеріді отримав травму в останньому матчі з московським "Динамо". Його обстежили, три тижні він буде ходити з гіпсом. В Артема Кравця дуже позитивна динаміка, з 15 липня він почне займатися в основній групі, з невеликим обмеженнями. Олег Гусєв сьогодні перший день займатиметься з командою. Він дуже добре розпочав сезон, але, на жаль, рецидив старої травми не дозволив йому до кінця пройти підготовку. Він пройшов ретельне обстеження в Німеччині, виконав усі рекомендаці.

Про селекцію:

"Наша селекція не припиняється. Всього ми поки що підписали трьох гравців. Це Бертольйо та Попов (Попов гратиме під номером 6, а Бертольйо - 18 - прим.авт), а також оформили контракт із бразильським форвардом Андре. Він доєднається до нас 4 серпня. Справа в тому, що його "Сантос" грає у фіналі Кубку Бразилії, переможець якого має право зіграти у Кубку Лібертадорес. Ось ці троє гравців офіційно підписані. Розмови про інші трансфери - тільки чутки".

Про суддів:

"Суддівство всюди однакове, судді можуть помилитися де завгодно. Мені важко оцінити їх роботу, певно є якісь свої параметри. Проблеми з цим є не тільки в українскьому футболі, але й у світовому. Ми були свідками того, як кращі арбітри на чемпіонату світу допускалися доленосних помилок, які, наприклад, не дозволяли тій чи іншій команді пройти в наступний раунд змагань. Футбол став дуже швидким, судді не завжди встигають на розвитком подій на полі".

Про капітана:

"З цього року капітаном буде Андрій Шевченко. Мені здається, що це правильно. він людина досідчена, є прикладом для клубу та всього українського футболу".

Про Лігу чемпіонів:

"Надія ніколи не повинна помирати, ми повинні прагнути цього. Ніхто не очікував, що "Шахтар" виграє кубок УЄФА. Якщо ми не будемо ставити перед собою амбітних завдань та цілей, не будемо готувати гравців, нічого не вийде. Щоб щось виграти, треба спочатку помріяти, а потім реалізувати мрію. Гравців повинні розуміти та відчувати, що вони здатні на щось більше".

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