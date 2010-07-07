За перемогу на ЧС іспанці одержать по 720 тисяч, а німці - лише по 300

Сьогодні в ПАР визначиться другий фіналіст Чемпіонату світу з футболу. Першими стали голландці, які переграли збірну Уругваю з рахунком 3:2. У другому півфіналі зійдуться збірні Німеччини й Іспанії.

Обидві команди - і іспанська, і німецька - наперед прибули до м. Дурбан, де відбудеться гра, повідомляє телеканал Росія 24. Футболісти обох збірних швидко залишили автобуси і ввійшли до готелів - ніякого спілкування з фанатами, ніяких коментарів для преси. Причому німецькі спортсмени, як з`ясувалося, встигли втомитися не тільки від футболу, а й через розкол у власній команді. Про це пише видання "Suddeutsche Zeitung", яке серйозно стурбоване тим, що Міхаель Баллак і Філіп Лам замість того, щоб демонструвати командний дух, ділять капітанську пов`язку. У авторів статті такі недоречні з`ясування стосунків викликають тривогу.

А іспанська щоденна спортивна газета "Marca" публікує на першій шпальті інтерв`ю з нападаючим збірної Іспанії Давідом Вільєю, який говорить, що в перемозі не сумнівається, хоч і не знає точно, як саме вона буде досягнута.

Можливо, такі різні настрої - тривожні у німців і оптимістичні у іспанців - пов`язані з абсолютно різною мотивацією до перемоги. Як повідомляє "Marca", кожен гравець збірної Іспанії за потрапляння до фіналу одержить 150 тисяч доларів, у разі ж перемоги на турнірі іспанським футболістам виплатять по 720 тисяч доларів. Німців за перемогу на чемпіонаті чекає скромніша нагорода – розміри преміальних не перевищать 300 тисяч доларів.

Букмекерам поки складно назвати фаворита очікуваного матчу – коефіцієнт ставок на перемогу Іспанії приблизно такий, як і на перемогу "бундестім". За нічию після двох таймів букмекери пропонують коефіцієнт 3,2.