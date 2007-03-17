Янукович зустрівся з президентом FIFA

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустріч з президентом Міжнародної асоціації футбольних федерацій Йозефом БЛАТТЕРОМ, під час якої обговорювалися питання розвитку футболу в Україні.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, у ході розмови глава уряду зазначив, що в Україні знають і високо цінують внесок FIFA, і особисто Й.БЛАТТЕРА у розвиток світового та європейського футболу. Прем’єр-міністр подякував президентові FIFA за практичну допомогу у розвитку українського футболу.

Українська держава постійно піклується про створення належних умов для розвитку футболу в країні. Зокрема, Урядом спільно з національною федерацією виконується Комплексна цільова програма розвитку футболу в Україні, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр-міністр наголосив, що Уряд повністю підтримує ініціативу щодо проведення Чемпіонату Європи 2012 року з футболу спільно з Польщею. За словами Віктора Януковича, участь в тендері за право приймати Євро-2012 визнана в Україні заходом державної ваги. Глава Уряду висловив надію, що у квітні 2007 року Україна та Польща переможуть у другій стадії тендеру УЄФА на право проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року.

Зі свого боку Президент FIFA Й.БЛАТТЕР високо оцінив рівень розвитку футболу в Україні.