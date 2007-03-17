Ющенко зустрівся з президентом FIFA

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із президентом Міжнародної федерації футбольних асоціацій (FIFA) Джозефом БЛАТТЕРОМ. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента.

В.ЮЩЕНКО та Дж.БЛАТТЕР обговорили можливість проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні та Польщі.

Президент України наголосив, що для кожної європейської країни є великою честю брати участь у змаганні за право проведення ЄВРО-2012. «Українське суспільство, починаючи від влади, надзвичайно серйозно ставиться до цього заходу», – підкреслив Глава держави.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що футбол допомагає українцям утвердити свою присутність у Європі і світі. «Для України ключова стратегічна мета – якомога швидше та глибше інтегруватися у світові і європейські процеси, незалежно про яку тему ми говоримо», – зауважив він.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що для обох народів (України та Польщі - УНІАН) ця подія має виняткове суспільне значення. «Для всієї Європи проведення такого чемпіонату на просторі Центральної і Східної Європи – в Україні і Польщі – стане справжнім футбольним явищем. Це унікальна подія, бажаний і давноочікуваний прецедент, який надасть поштовху всій європейській футбольній справі», – додав Глава держави.

Він також відзначив «високу налаштованість української сторони до проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи-2012 з футболу».

Глава держави також вручив Дж.БЛАТТЕРОВІ державну нагороду України – Орден Князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.