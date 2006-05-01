Суд позбавив ФІФА права на торговельну марку World Cup 2006

Торговельна марка "Футбол ЧС-2006" (World Cup 2006) не підпадає під закон про захист товарних знаків. Таке рішення ухвалив Верховний суд ФРН в Карлсруе. Судді визнали, що таке словосполучення є "звичайним мовним зворотом", що використовується для позначення майбутньої світової першості з футболу в Німеччині.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вже зареєструвала цей товарний знак на користь офіційних спонсорів ЧС-2006 для більш ніж 860 різних товарів і послуг. На думку суддів, словосполучення World Cup 2006 "не має розрізнювальної сили" і не підходить для того, щоб відрізняти продукцію і послуги якоїсь конкретної фірми від інших.

При цьому Верховний суд ФРН визнав, що ФІФА здійснювала "зловживання правом". Деякі спонсори майбутньої світової першості, які заплатили за можливість ексклюзивно використовувати футбольний товарний знак, мають намір повернути 20 відсотків грошей. Всього від продажу товарного знаку World Cup 2006 ФІФА виручила близько 750 мільйонів євро.

Лента.ру