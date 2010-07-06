Сьогодні визначиться перший фіналіст ЧС-2010

Сьогодні визначиться перший фіналіст Чемпіонату світу з футболу, що проходить у ПАР . У Кейптауні між собою зіграють збірні Голландії й Уругваю. Головним арбітром цієї зустрічі призначено Равшана Ірматова з Узбекистану. Допомагати йому будуть його співвітчизник Рафаель Ільясов і Баходір Качкаров з Киргизії, повідомляє радіо "Маяк".

Інший півфінальний матч між збірними Німеччини й Іспанії, який пройде в середу в Дурбані, розсудить угорська бригада арбітрів на чолі з Віктором Касаї. Його помічниками стануть Габрі Ерош і Тімош Рамуш.

Початок матчу - 21:30 за київським часом. Трансляція - телеканал ICTV.