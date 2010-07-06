Барселона продала Чигринського назад Шахтареві

Український захисник Дмитро Чигринський повертається в донецький "Шахтар".

За інформацією іспанських ЗМІ, трансфер з "Барселони" Дмитра Чигринського обійдеться донецькому "Шахтареві" в суму від 12 до 15 мільйонів євро. Офіційно про угоду мають оголосити сьогодні. Нагадаємо, що менше року тому іспанці виплатили "гірникам" рекордні для України 25 мільйонів євро.

Незважаючи на те, що Чигринський провів за "Барселону" в минулому сезоні всього 12 матчів, каталонський гранд не виставляв Дмитра на трансфер. Проте, враховуючи важке звикання українця до "Барси" і чималеньку пропозиція "гірників", нове керівництво "гранатово-синіх" погодилося продати Чигринського. Це вже другий продаж "Барселони" після Яя Туре до "Манчестер Сіті".

Наставник "Шахтаря" Мірча Луческу в інтерв`ю радіостанції RAC-1 підтвердив повернення в команду захисника.

- Це правда, я хотів, щоб Діма повернувся, і це чудове придбання. Ми заплатили за нього не 25 мільйонів євро, але все одно це найдорожча покупка в історії "Шахтаря".

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