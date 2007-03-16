Вранці після програшу воротар ”Шахтаря” одружився (фото)

19:03, 16 березня 2007
Спорт
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На весіллі були тільки батьки

Богдан ШустСьогодні вранці в Донецьку, наступного дня після поразки в матчі Кубка УЄФА проти іспанської "Севільї" воротар донецького "Шахтаря" Богдан ШУСТ одружився.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК "Шахтар", в міському Палаці одружень було зареєстровано шлюб Б.ШУСТА і його дівчини, 20-річної студентки Оксани з Хмельницького.

На весіллі були присутні тільки батьки нареченого і нареченої.

"Ми розписалися в Донецьку. На одруженні були тільки її і мої батьки. Веселощів з такого приводу не було. Адже зараз піст. Ми прагнемо його дотримуватися", – сказав Б.ШУСТ з приводу урочистості.

Він також повідомив, що його дружина - студентка третього курсу юридичного факультету Міжрегіональної академії управління персоналам у Хмельницькому.

На запитання, чому він не виносив наречену із залу урочистостей на руках, Б.ШУСТ пояснив, що "в грі із "Севільєю" дістав травму руки, тому не зміг цього зробити".

 

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