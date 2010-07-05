Колліна став куратором суддів ФФУ

Колишній італійський арбітр П’єрлуїджі КОЛЛІНА став куратором суддівського корпусу Федерації футболу України.

Про це на прес-конференції сказав президент ФФУ Григорій СУРКІС, повідомляє сайт Champion.

Раніше повідомлялось, що на цю посаду претендував російський фахівець Олексій СПІРІН.

Як повідомляв УНІАН, до цього Г.СУРКІС неодноразово висловлював готовність з метою підвищення якості роботи українських суддів запросити очолити український суддівський корпус іноземного фахівця.