Газзаєв призначив нового капітана «Динамо»
13:40, 05 липня 2010Спорт
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Очікувана заміна...
|Андрій Шевченко
Зазвичай у командах капітана вибирають перед початком сезону таємним або відкритим голосуванням на зборах футболістів клубу, але не менш поширеною є практика призначення капітана команди тренером. Валерій Газзаєв якраз прихильник другого варіанту.
Нагадаємо, що минулого літа, в червні 2009, Газзаєв призначив капітаном Артема Мілевського, відібравши таким чином пов`язку в Олександра Шовковського.
Коли в серпні в команду повернувся Андрій Шевченко, багато хто припускав, що він і стане новим капітаном, але ці функції до кінця сезону виконував Мілевський.
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