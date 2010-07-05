Газзаєв призначив нового капітана «Динамо»

У київському "Динамо" напередодні нового сезону відбулася очікувана зміна капітана. Головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв капітаном команди, замість 25-річного форварда Артема Мілевського, призначив 33-річного нападаючого Андрія Шевченка.

Зазвичай у командах капітана вибирають перед початком сезону таємним або відкритим голосуванням на зборах футболістів клубу, але не менш поширеною є практика призначення капітана команди тренером. Валерій Газзаєв якраз прихильник другого варіанту.

Нагадаємо, що минулого літа, в червні 2009, Газзаєв призначив капітаном Артема Мілевського, відібравши таким чином пов`язку в Олександра Шовковського.

Коли в серпні в команду повернувся Андрій Шевченко, багато хто припускав, що він і стане новим капітаном, але ці функції до кінця сезону виконував Мілевський.

Newsru.ua