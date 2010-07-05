Блохіну відмовили у званні Герой України

Після чемпіонату світу з футболу 2006 року, де збірна України увійшла до вісімки кращих команд планети, наставника українців Олега Блохіна висували на звання Герой України, яке він так і не отримав.

Про це розповів сам Блохін в програмі "В гостях у Гордона".

"Після ЧС в Німеччині хтось подавав документи, щоб нагородити мене званням Герой України. Але далі справа не пішла, комусь це було не потрібно", - розповів Блохін.

Єдину ж нагороду яку б хотів отримати Блохін, так це таблички на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві з прізвищами гравців, які творили історію українського футболу.

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