Адвокат: не стріляйте в Марадону!

Головний тренер збірної Росії Дік Адвокат прокоментував поразку збірної Аргентини в чвертьфіналі чемпіонату світу в ПАР від команди Німеччини.

"Німеччина на цьому турнірі показує блискучу командну гру, втім, як і завжди. А аргентинці зробили ставку на яскраві індивідуальності, якими пістрявить склад. Проти збірних-середнячків така тактика працювала майже безвідмовно – Мессі, Тевес, Міліто, Агуеро могли вирішити епізод самостійно. Але, з іншого боку, коли ти граєш з чотирма форвардами, які не відпрацьовують в обороні, ти приречений на поразку в матчі з такою організованою командою, як Німеччина. Це й сталося.

Прошу вас, не стріляйте в Марадону! Так, диміти перед носом у футболістів під час заняття – це погано. Але це частина ікони Дієго, частина його образу, який в історії футболу назавжди, розумієте? А ви тільки уявіть, що було б, якби Марадона виграв чемпіонат світу? Та тоді турнір у ПАР запам’ятався би назавжди! Особисто я дуже вболівав за Дієго, за те, щоб ця яскрава сторіночка з`явилася. Дива не сталося. І мені від цього трохи сумно", - наводить слова Адвоката "Совспорт".

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