Ахметов пообіцяв через день-два дуже гучний трансфер

Донецький "Шахтар" уже найближчим часом може поповнитися новим гравцем. Про це заявив власник клубу Ринат Ахметов після перемоги донеччан в матчі за Суперкубок України, повідомляє сайт Террикон.

"Важливо і зробити серйозні придбання, які можуть посилити команду перед Лігою чемпіонів. ...Дуже хочу протягом найближчого одного-двох днів досягти угоди з новим футболістом. Це буде дуже серйозне придбання... дуже гучний трансфер", - сказав Ахметов.

Футболіст, про якого йдеться, за словами Ахметова, може грати в півзахисті і в лінії атаки.