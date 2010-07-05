Ахметов пообіцяв через день-два дуже гучний трансфер
07:35, 05 липня 2010Спорт
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Треба посилити "Шахтар" перед Лігою
Донецький "Шахтар" уже найближчим часом може поповнитися новим гравцем. Про це заявив власник клубу Ринат Ахметов після перемоги донеччан в матчі за Суперкубок України, повідомляє сайт Террикон.
"Важливо і зробити серйозні придбання, які можуть посилити команду перед Лігою чемпіонів. ...Дуже хочу протягом найближчого одного-двох днів досягти угоди з новим футболістом. Це буде дуже серйозне придбання... дуже гучний трансфер", - сказав Ахметов.
Футболіст, про якого йдеться, за словами Ахметова, може грати в півзахисті і в лінії атаки.
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