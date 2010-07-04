Роналду визнав, що став батьком, і дитину у мами забирає

Півзахисник збірної Португалії з футболу і мадридського "Реала" Кріштіану Роналду оголосив, що став батьком, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Twitter гравця.

"З величезною радістю я повідомляю, що недавно у мене народився син, - написав футболіст на своїй сторінці. - За угодою з матір`ю дитини, яка воліє не розголошувати своє ім`я, мій син перебуватиме під моєю опікою".

За словами Роналду, він не збирається розголошувати іншу інформацію крім цієї. "Я прошу всіх поважати моє право на особисте життя", - заявив португалець.

Португальські таблоїди повідомили про те, що матір`ю сина Роналду є американка. Дитина з`явилася на світ на початку червня.