Марадона: рахунок в матчі з німцями не відображає співвідношення сил

Головний тренер збірної Аргентини з футболу Дієго Марадона визнав, що поразка від німців стала тяжким ударом, але підсумок не відображає реального співвідношення сил, передає РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

"Це як удар Мохаммеда Алі, - сказав Марадона, - але я все одно пишаюся своєю командою, оскільки знаю, що результат не відображає того, що відбувалося на полі". За словами Марадони, суперник реалізував свої моменти, але аргентинці теж мали можливості для взяття воріт.

Головний тренер збірної Аргентини не став говорити про своє майбутнє біля керма команди. "Я можу завтра піти, але хочу, щоб ці хлопці продовжували демонструвати справжній аргентинський футбол", - сказав Марадона.

На його думку, Ліонель Мессі відмінно проявив себе на цьому чемпіонаті світу, а та обставина, що гравець не забив жодного м`яча, можна пояснити доброю грою воротарів.