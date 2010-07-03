ЧМ-2010: Іспанія тяжко, але проходить Парагвай

Закінчився останній чвертьфінальний матч Чемпіонату світу з футболу

Парагвай - Іспанія 0:1 (Вілья 83)

Іспанія виходить до півфіналу, де 7 липня зіграє із збірною Німеччини, яка обіграла сьогодні Аргентину 4:0 (Мюллер 3, Клозе, 68, 88, Фрідріх 74)

Нагадаємо, що в першому півфіналі 6 липня грають Нідерланди і Уругвай.

З п`ятьма забитими м`ячами Давід Вілья став кращим бомбардиром ЧС. Наздогнати його можуть, маючи по 4 бали, Томас Мюллер і Мірослав Клозе (Німеччина), а також Веслі Снайдер (Нідерланди). По три забиті м`ячі у Луїса Суареса і Дієго Форлана (обидва Уругвай).