ЧС-2010: Німеччина тихо трощить Аргентину

Закінчився перший із сьогоднішніх чвертьфінальних матчів Чемпіонату світу з футболу

Аргентина - Німеччина 0:4 (Мюллер 3, Клозе, 68, 88, Фрідріх 74)

Сьогодні свій чвертьфінал зіграють також Парагвай - Іспанія, визначивши, хто з них 7 липня зіграє в півфіналі проти німецької збірної.

Нагадаємо, що перша пара півфіналістів – Нідерланди та Уругвай - визначилася вчора в матчах

Нідерланди - Бразилія 2:1 (Снейдер 53, 68 - Робіньо 10)

Уругвай - Гана 1:1 (Форлан, 55 – Мунтарі 45+2). За пенальті 4:2.