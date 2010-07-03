ЧМ-2010: Уругвай і Гану розсудили післяматчові пенальті

Драматична гра

Закінчився другий чвертьфінальний матч Чемпіонату світу з футболу Уругвай - Гана 1:1 (Форлан, 55 – Мунтарі 45+2). За пенальті 4:2 Нагадаємо, що сьогодні відбувся чвертьфінал: Нідерланди - Бразилія 2:1 (Мельо 53 автогол, Снейдер, 68 - Робіньо 10) Таким чином 6 липня у півфіналі зустрінуться збірні Нідерландів і Уругваю. 3 липня відбудуться ще дві чвертьфінальні гри: Аргентина – Німеччина, Іспанія – Парагвай, - переможці яких складуть другий півфінал.

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