Півзахисник бразильців вибачився перед уболівальниками

Півзахисник збірної Бразилії з футболу Феліпе Мельо вибачився перед фанатами за невдалу гру в матчі проти збірної Нідерландів в чвертьфіналі Чемпіонату світу, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Associated Press.

Зустріч закінчилася з рахунком 2:1 на користь "оранжевих". Для бразильців усе починалося непогано: Робіньо забив уже на 10-й хвилині, причому автором гольової передачі став саме Мельо. Проте в другому таймі Мельо перешкодив своєму голкіперові і підправив дальній навіс Снайдера у власні ворота, а ще за 20 хвилин одержав червону картку за удар ногою лежачого суперника.

"Я просто спустошений, - визнав 27-річний хавбек. - Було важко бачити гравців, які плакали після матчу. Я повинен просити вибачення у бразильських фанатів. Я приїхав сюди з надією повернути Бразилії титул чемпіона світу, але я теж людина. Всі можуть припускатися помилок".

Він сказав, що йому важко змалювати свої почуття. "Я щойно подзвонив додому і почув, як мій син плаче. Я повинен вибачитися. Дуже шкода, що це сталося, але моє життя через це не закінчується. Я просто повинен продовжувати робити те, що робив раніше", - додав бразилець.

Воротар бразильців Сезар виразив підтримку своєму товаришеві по команді. "Ми не можемо звинувачувати одного гравця, - заявив він, - коли ми перемагаємо, це заслуга всієї команди, те ж саме стосується і поразок".