Результати жеребкування 1/4 фіналу і 1/2 фіналу Кубка УЕФА
14:39, 16 березня 2007Спорт
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Церемонія відбулася у Глазго
У п`ятницю в шотландському Глазго пройшла церемонія жеребкування 1/4 фіналу і півфіналів Кубка УЕФА.
Пари чвертьфіналістів:
АЗ (Голандія) - "Вердер" (Німеччина)
"Байєр" (Німеччина) - "Осасуна" (Іспанія)
"Севілья" (Іспанія) - "Тоттенхем" (Англія)
"Еспаньйол" (Іспанія) - "Бенфіка" (Португалія)
У півфіналі: переможець пари "Еспаньйол" (Іспанія) - "Бенфіка" (Португалія) зіграє з переможцем АЗ (Голландія) - "Вердер" (Німеччина).
Переможець "Байєр" (Німеччина) - "Осасуна" (Іспанія) зіграє з переможцем пари "Севілья" (Іспанія) - "Тоттенхем" (Англія)
Матчі 1/4 фіналу пройдуть 5 і 12 квітня, півфінали відбудуться 20 квітня і 3 травня, а фінал пройде 16 травня в Глазго.
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