Удар Фігу обірвав кар`єру іспанського футболіста (фото)

Захисник іспанської "Сарагоси" Сесар Хіменес оголосив про закінчення спортивної кар`єри більш ніж через два роки після того, як він одержав важку травму в зіткненні з португальцем Луїшем Фігу. Весь цей час Хіменес намагався повернутися у великий футбол, але спроби залікувати ліве коліно не були успішними, пише видання El Mundo.

Гравець "Сарагоси" дістав розрив хрестоподібних зв`язок коліна 16 січня 2005 року під час матчу чемпіонату Іспанії проти мадридського "Реала", за який тоді виступав Фігу. Після тієї гри деякі фахівці говорили, що португалець навмисно вдарив суперника прямою ногою в коліно, але сам Фігу стверджував, що завдав травми випадково.

Хіменес, якому в листопаді 2007 року виповниться 30 років, лікувався більше двох років і переніс за цей час чотири операції на хворому коліні. Захисник здійснив останню спробу повернутися у футбол на початку 2007 року, але не зміг повноцінно тренуватися, оскільки хворий суглоб починав починав непокоїти.

"Я зробив все, що міг, щоб продовжити кар`єру футболіста, - підкреслив Хіменес на спеціальній прес-конференції. - Це дуже сумний день, але життя триває".

Лента.ру