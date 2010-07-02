ЧС-2010: Букмекери ставлять на латиноамериканців, але...

Сьогодні починається чвертьфінальний етап ЧС-2010, в якому чотири представники Південної Америки зустрічаються з трьома командами з Європи і Ганою. Наскільки ймовірно, що півфінал стане суто латиноамериканським?

Фаворит найстарішої букмекерської контори William Hill - Бразилія: на перемогу Нідерландів ставки приймаються 16:5, на нічию (в основний час) 11:5, на перемогу Бразилії 19:20).

Букмекери також упевнені в перемозі Уругваю над Ганою: 21:20 - 21:20 - 3:1, - та Аргентини над Німеччиною: 11:8 - 2:1 - 9:4

"Слабкою ланкою" континенту видається Парагвай, якому грати проти Іспанії: 7:1 - 3:1 - 4:9.

Нагадаємо, що на етап 1/4 фіналу вийшли: Уругвай - Гана, Нідерланди – Бразилія. Матч 2 липня.

Аргентина – Німеччина, Іспанія - Парагвай. Матч 3 липня