Луческу назвав матч ”Шахтар” - ”Севілья” найтрагічнішим у своїй кар`єрі

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча ЛУЧЕСКУ назвав матч-відповідь 1/8 фіналу Кубка УЄФА "Шахтар"-"Севілья" "найтрагічнішим" у своїй кар`єрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на післяматчевій прес-конференції в Донецьку. (Матч завершився з рахунком 3:2 на користь "Севільї" – УНІАН).

"Це найтрагічніший матч, іншого такого не було. Були різні поразки, але щоб ось так - ніколи", - сказав М. ЛУЧЕСКУ.

Він констатував, що "в Іспанії "Севілья" забила нам гол за 2 хвилини до закінчення матчу і змогла уникнути поразки, тут - лише за 18 секунд до кінця". "Та і в додатковий час третій м`яч ми пропустили за 10 секунд до завершення першого тайму. Словом, цілковита відсутність фарту", - визнав М.ЛУЧЕСКУ.

Він також зазначив, що ще однією сумною особливістю матчу став той факт, що вперше в його тренерській кар`єрі його команді забиває гол воротар. "Якось моїй команді забивали безпосередньо з кутового, але до сьогоднішнього дня у ворота керованих мною команд ніколи не забивали воротарі", - зазначив головний тренер "Шахтаря".

Він акцентував, що "у футболі потрібно, крім майстерності, мати ще й везіння", але одночасно підкреслив, що в грі "була помітна різниця в класі і досвіді". "Суперник знав, як діяти в тому чи іншому епізоді, трактувати ту або іншу ігрову ситуацію. Помітно, що команда грає в сильному чемпіонаті. Звісно, її гравці мають великий досвід, зокрема і в єврокубках. У цьому компоненті ми з іспанцями порівнятися не могли", - вказав М. ЛУЧЕСКУ.

Він піддав критиці деяких футболістів "Шахтаря" за те, що "не проявили тієї відповідальності, яку вимагають такі ігри". Зокрема, М.ЛУЧЕСКУ залишився незадоволеним діями півзахисника Маріуша ЛЕВАНДОВСЬКОГО і нападаючого Чіпріана МАРИКИ.

"Ще раз підкреслю, помилки були через те, що повністю була відсутня відповідальність за кінцевий результат. Поверхневе ставлення до своїх обов`язків і привело до такого голу, який забив воротар", - ще раз визнав М.ЛУЧЕСКУ.

У той же час він відзначив, що "якщо ж оцінювати гру в цілому, то вона була дуже високого рівня". "На полі ми побачили дві команди, які показали справжній футбол. Футбол високого класу", - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

На закінчення він сказав, що, "на жаль, доведеться чекати ще один рік, щоб показати себе на міжнародній арені", і висловив сподівання, що надалі його гравці проникнуться більшою відповідальністю за результат таких матчів.