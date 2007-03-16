Кубок УЕФА: визначилася вісімка чвертьфіналістів
08:10, 16 березня 2007Спорт
582
Жеребкування завершальної стадії - сьогодні
Програма 1/8 фіналу Кубка УЕФА завершилася у четвер матчами у відповідь у чотирьох парах. Ось їх результати (у дужках - результати перших зустрічей):
"Шахтар" (Україна) - "Севілья" (Іспанія) - 2:3 в дод. ч. (2:2)
АЗ (Голландія) - "Ньюкасл" (Англія) - 2:0 (2:4)
"Еспаньйол" (Іспанія) - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - 4:0 (0:0)
"Бенфіка" (Португалія) - "Парі Сен-Жермен" (Франція) - 3:1 (1:2)
Таким чином, "Севілья", "Еспаньйол", АЗ і "Бенфіка" вийшли в чвертьфінал, приєднавшись до німецьких "Вердера" і "Байєра", іспанської "Осасуни" і англійського "Тоттенхема". Жеребкування завершальної стадії турніру відбудеться сьогодні.
Радіо "Свобода"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter