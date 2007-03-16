Кубок УЕФА: визначилася вісімка чвертьфіналістів

Програма 1/8 фіналу Кубка УЕФА завершилася у четвер матчами у відповідь у чотирьох парах. Ось їх результати (у дужках - результати перших зустрічей):

"Шахтар" (Україна) - "Севілья" (Іспанія) - 2:3 в дод. ч. (2:2)

АЗ (Голландія) - "Ньюкасл" (Англія) - 2:0 (2:4)

"Еспаньйол" (Іспанія) - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - 4:0 (0:0)

"Бенфіка" (Португалія) - "Парі Сен-Жермен" (Франція) - 3:1 (1:2)

Таким чином, "Севілья", "Еспаньйол", АЗ і "Бенфіка" вийшли в чвертьфінал, приєднавшись до німецьких "Вердера" і "Байєра", іспанської "Осасуни" і англійського "Тоттенхема". Жеребкування завершальної стадії турніру відбудеться сьогодні.

Радіо "Свобода"