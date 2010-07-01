ФІФА призначила арбітрів на матчі 1/4 фіналу ЧС-2010

ФІФА призначила арбітрів на матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, який проходить у ПАР. Обслуговувати зустрічі, в яких визначаться півфіналісти турніру, будуть судді з Японії, Португалії, Узбекистану і Гватемали. Про це повідомляє AFP.

Головним арбітром матчу Голландія - Бразилія призначили японця Юїті Нісімуру. Він відсудив на ЧС-2010 три матчі групового етапу, показав 11 жовтих, одну червону картку, а також призначив один пенальті.

Гру Уругвай - Гана обслужить португалець Олегаріу Бенкеренса. У двох матчах групового етапу він показав п`ять жовтих карток і призначив один пенальті.

Узбецький рефері Равшан Ірматов призначений головним арбітром зустрічі Аргентина - Німеччина. У трьох матчах групової стадії Ірматов показав вісім жовтих карток. Ірматов працював на матчі Аргентина - Греція, який аргентинці виграли з рахунком 2:0.

Матч Іспанія - Парагвай обслуговуватиме гватемалський суддя Карлос Батрес, який у двох іграх ЧС-2010 показав сім жовтих і одну червону картку, а також призначив один пенальті.

Лента.ру