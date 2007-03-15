Шахтар - Севілья: найдраматичніша гра

Закінчився матч 1/8 фіналу Кубка УЕФА між донецьким Шахтарем і Севільєю.

Нічия в першій зустрічі давала деяку перевагу донеччанам, завдяки двом голам на чужому полі. Тим більше, що Шахтар відкрив рахунок і в цьому матчі (Матузалем, 49; гол-екзотика: замикаючи простріл в падінні... але п`яткою!), вже за чотири хвилини Севілья відновила рівновагу (Мареска, 53). Гол Елано на 83-й хвилині (вихід у відрив, обдуривши "штучний офсайд" Севільї; і удар під гострим кутом в дальній кут з-під ноги переслідуючого захисника) дозволив Шахтареві відчути себе переможцем. Рано...

Воротар!.. Воротар Севільї Андрес Палоп в останню хвилину доданого часу прибіг до штрафної суперника і з точки 11-метрового головою замкнув простріл з кутового. 2:2 і півгодини доданого часу.

Іспанці перейшли до жорстокої гри за межею фолу, одержували жовті картки, двічі збивали воротаря Шахтаря, милістю судді уникли пенальті, але на 115-й хвилині (Чевантон) забили третій гол. У чвертьфіналі, як не прикро, зіграє Севілья.

Алкмаар у домашній грі проти Ньюкасла забив два голи (Арвеладзе 14, Куверманс 56), звів суму матчів до 4:4 і завдяки голам в Англії вийшов до чвертьфіналу.

Два сьогоднішні матчі Кубка УЕФА ще тривають. Еспаньола відкрила рахунок у Барселоні (де ла Пенья, 53), де грає з Маккабі. Бенфіка і ПСЖ в Ліссабоні мають на 43-й хвилині 2:1.