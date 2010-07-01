Кому довірили судити матч за Суперкубок України з футболу

Матч за Суперкубок України між "Шахтарем" і "Таврією", який відбудеться в неділю, 4 липня (Початок - 20:45. Трансляція - "Інтер"), у Запоріжжі на "Славутич-арені", обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з львів`янином Андрієм Шандором, його асистенти – Олександр Войтюк із Запоріжжя і Олег Плужник із Харкова, резервний арбітр – Віталій Годулян з Одеси.

Представники ФФУ на матчі: делегат – Володимир Поліщук (Рівне), інспектор – Валерій Лисенко (Одеса).

Прес-служба СК "Таврія"