Кому довірили судити матч за Суперкубок України з футболу
08:21, 01 липня 2010Спорт
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Шахтар і Таврія грають у неділю
Матч за Суперкубок України між "Шахтарем" і "Таврією", який відбудеться в неділю, 4 липня (Початок - 20:45. Трансляція - "Інтер"), у Запоріжжі на "Славутич-арені", обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з львів`янином Андрієм Шандором, його асистенти – Олександр Войтюк із Запоріжжя і Олег Плужник із Харкова, резервний арбітр – Віталій Годулян з Одеси.
Представники ФФУ на матчі: делегат – Володимир Поліщук (Рівне), інспектор – Валерій Лисенко (Одеса).
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