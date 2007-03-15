Брати Клички в Москві розповіли про плани

Головна мрія знаменитих українських боксерів братів Кличків - одночасно стати чемпіонами світу в різних версіях. Про це на спеціальній прес-конференції в Москві розповів Віталій Кличко, який нещодавно оголосив про своє повернення в професійний бокс.

"Основний мотив мого повернення в спорт - це мрія стати з братом (Володимиром Кличком) одночасно чемпіонами в різних версіях. Думаю, що нам вдасться втілити її в життя", - сказав Віталій.

За його словами, нині ведуться переговори про поєдинок за чемпіонський титул за версією WBC з діючим чемпіоном Олегом Маскаєвим і претендентом - нігерійцем Самюелем Пітером.

"Ці переговори дуже важкі, оскільки треба врегулювати багато питань - телетрансляції, місця проведення поєдинку. Сьогодні я поки не можу говорити на 100%, що бій відбудеться. Це стане можливо, коли будуть підписані всі контракти", - зауважив Віталій Кличко.

Боксер зазначив, що сторона Маскаєва зацікавлена в тому, щоб суперником чемпіона був саме Кличко-старший, а не нігерієць. "Я розумію обурення Самюеля Пітера. Два роки тому він мав битися за титул, але тоді на його шляху став Володимир Кличко. Тепер він знову за крок від титульного бою. Суто по-людськи я його розумію, але його емоції мені не цікаві. Є два шляхи вирішення конфлікту - полюбовний і в арбітражному суді. Ми вирішили вибрати перший, оскільки суд може затягнутися надовго. Щоб його сторона не подала позов до арбітражу, ми запропонували йому гроші", - визнав Віталій Клічко.

Спортсмен додав, що відступні, які були запропоновані Пітеру, стануть найбільшими за всю історію професійного боксу. Раніше промоутер Олега Маскаєва Денніс Раппапорт повідомив про те, що компроміс з Пітером вже знайдений. За його словами, сума відступних становить $2 750 000.

Якщо у результаті компроміс буде досягнутий, то чемпіонський поєдинок між Маскаєвим і Кличком-старшим, швидше за все, пройде 2 червня в Москві. Боксер назвав ще два міста, які претендують прийняти бій - це Мюнхен і Нью-Йорк. Проте, за словами Віталія, кандидатура Москви найбільш вірогідна.

Що стосується планів молодшого Кличка, який минулого вікенду захистив титул чемпіона за версією IBF в поєдинку проти американця Рея Остіна, то Владимир ставить перед собою мету стати абсолютним чемпіоном світу.

"Стати абсолютним чемпіоном світу мені допоможуть об`єднувальні поєдинки. Але має пройти час. На даному етапі я просто одержую задоволення від спорту. Мені необхідно до кінця зрозуміти, що є потрібним для успіху. Кожного нового суперника я розглядаю як загадку, до якої повинен підібрати ключ", - сказав Володимир.

Для досягнення своєї мети спортсмен збирається битися з титульними чемпіонами. "Мене цікавлять чемпіони світу, адже для того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу, потрібно завоювати всі пояси", - визнав він.

За його словами, протягом найближчих двох-трьох тижнів буде названий наступний суперник. Хто саме ним стане, Володимир не сказав, натякнувши лише, що мріє про матчі-реванші з тими, кому він колись програв.

Що стосується можливого поєдинку з чемпіоном за версією WBA Миколою Валуєвим, то тут можуть виникнути проблеми в переговорах із спів-промоутером російського боксера Доном Кінгом.

"Я дуже хочу битися з Валуєвим, але, як казав Леннокс Льюїс, зараз у боксі головне мати хорошого адвоката, а не тренера. У мене є сумніви, що Дон Кінг, який підписує всі офіційні документи, не стане брати участь у переговорах", - зазначив Володимир.

Він і його старший брат, за їх власним визнанням, стали справжніми болільниками Валуєва. "Поки що говорити про мій з Миколою поєдинок рано. Але я тримаю за нього кулаки - 14-го квітня Валуєв проведе титульний бій з Русланом Чагаєвим, в якому відстоюватиме свій чемпіонський титул", - сказав Володимир.

РІА "Новости"