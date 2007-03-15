Київські та львівські депутати зіграли у баскетбол з благодійною метою

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО у складі команди “Зірки Києва” взяв участь у благодійному баскетбольному матчі у Львові.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Перед початком матчу відбулося урочисте підбиття підсумків спортивного року у Львівській області, під час якого були нагороджені кращі спортсмени області.

Баскетбольний матч між київською та львівською командами - «Зірки Києва» та «Львівські Леви», - мету якого його учасники означили як пропагування здорового та активного способу життя, зібрав практично повний зал палацу спорту «Будівельник». За команду «Зірки Києва» зіграли окрім М.ТОМЕНКА міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор КОРЖ, голова НОКу Сергій БУБКА, перший віце-президент НОКу Володимир БРИНЗАК, а також народні депутати Олександр ВОЛКОВ, Равіль САФІУЛЛІН, Ельбрус ТЕДЕЄВ. Головним тренером команди був заслужений тренер України Зураб ХРОМАЄВ.

За команду «Львівські Леви» зіграли голова Львівської облради Мирослав СЕНИК, голова ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, ректор Українського католицького університету Борис ГУДЗЯК, головний тренер БК «Львівська політехніка» Віталій ДЕТЮК, професор, доктор педагогічних наук Юрій ПРИСТУПА, начальник відділу спорту Управління молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради Олександр ПАЗИЧУК та депутати міської ради. Головним тренером львівської команди був заслужений тренер Білорусії Валентин ВОРОНІН.

Матч завершився у нічию з рахунком 32:32. Кращими гравцями матчу визнали М.ТОМЕНКА та О.ТЯГНИБОКА.

Виручені від благодійного матчу кошти будуть передані Школі-інтернату №2 м. Львова. Київська команда привезла також подарунки дітям – м’ячі для різних видів спорту, спортивні форми та літературу.